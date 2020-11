Fortnite – Wojna o Nexus dobiega końca. Galactus trafi do gry

Marvel, Epic Games

W Fortnite trwa jeszcze Wojna o Nexus, czyli specjalne wydarzenie, które przenosi do świata gry bohaterów i złoczyńców znanych z uniwersum Marvela. Event ten dobiegnie końca w grudniu, jednak twórcy przygotowali jeszcze jedną atrakcję dla graczy. Ujawniono, że już na początku przyszłego miesiąca zmierzą się oni z zagrożeniem ze strony Galactusa – jednego z najpotężniejszych komiksowych antagonistów.

Bitwa ma rozpocząć się 1 grudnia i zapowiadana jest jako wielki finał Wojny o Nexus. Niewykluczone, że mapa zostanie ponownie zniszczona i "odrodzi się" w kolejnym sezonie rozgrywek. Twórcy zaznaczają też, że chociaż to wydarzenie dobiegnie końca, to w przyszłości możemy doczekać się innych eventów organizowanych we współpracy z Marvelem.

Nazwaliśmy ten sezon Wojna o Nexus, bo to tylko cześć rzeczy, które przygotowaliśmy na wiele lat naszej współpracy z Marvelem. To nie koniec, to dopiero początek – powiedział Donald Mustard, dyrektor kreatywny Fortnite, w trakcie podcastu This Week in Marvel.