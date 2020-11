The Last of Us: Part II otrzyma nową zawartość? Tajemniczy tweet Geoffa Keighleya

SIE

The Last of Us: Part II to jedna z najlepiej ocenianych gier tego roku. Choć nie obyło się bez pewnych kontrowersji, związanych m.in. ze sporym wyciekiem danych i dyskusyjnymi rozwiązaniami w zakresie fabuły, to dzieło studia Naughty Dog spotkało się z bardzo pozytywnym przyjęciem tak ze strony krytyków, jak i graczy. Wiele osób zastanawia się, czy produkcja ta będzie w jakikolwiek sposób rozwijana w nadchodzących miesiącach i bardzo możliwe, że właśnie dostaliśmy pewną wskazówkę na ten temat.

Geoff Keighley, kanadyjski dziennikarz i prezenter, od 6 lat związany z The Game Awards, skomentował wpis kompozytora muzyki do The Last of Us: Part II. W krótkim tweecie zasugerował, że nominacja do nagrody „to dopiero początek”. Wielu internautów zaczęło interpretować te słowa tak, że wkrótce doczekamy się pewnych konkretów na temat rozwinięcia gry o nową zawartość.

https://twitter.com/geoffkeighley/status/1329224096257769472

Twórcy mają kilka możliwości – mogą dodać do gry tryb sieciowy, bo multiplayer z pierwszego The Last of Us był świetnie oceniany, rozszerzyć historię poprzez fabularny dodatek lub przygotować wersję, która wykorzysta dodatkową moc oferowaną przez konsolę PlayStation 5. Niewykluczone, że czegoś więcej dowiemy się na gali The Game Awards 2020, która odbędzie się już w grudniu.