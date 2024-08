Reklama

Epic Games poinformowało o dość istotnej zmianie w Fortnite. Przedmioty, które do tej pory dostępne były na wyłączność karnetów bojowych, będą mogły trafić do "klasycznej" sprzedaży w wirtualnym sklepiku. Jest jednak pewien haczyk: będzie mogło to się stać dopiero po upływie co najmniej 18 miesięcy od daty wygaśnięcia danego konkretu.

Ta zmiana pozwala nam nadal inwestować w nowe i ekscytujące nagrody karnetu bojowego i jednocześnie umożliwia również przyszłym graczom dostęp do tej zawartości, w tym strojów opartych na popularnych licencjonowanych postaciach - napisano

Dodano, że ma to obejmować wszystkie typy przedmiotów, czyli między innymi stroje, plecaki, kilofy, instrumenty czy malowania. Zaznaczono jednak, że nie ma gwarancji, że absolutnie każdy z przedmiotów prędzej lub później trafi do sprzedaży.

Asortyment sklepu zależy od wielu czynników i nie ma gwarancji, że przedmiot z karnetu bojowego trafi do sklepu po wprowadzeniu tej zmiany. Damy znać, jeśli przedmiot z przyszłego karnetu bojowego nie będzie miał być dostępnym poza karnetem!