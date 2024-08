The Lord of the Rings: Return to Moria już wkrótce na kolejnych platformach. Data premiery ujawniona

fot. North Beach Games

The Lord of the Rings: Return to Moria w październiku 2023 roku zadebiutowało na platformie Epic Games Store, a dwa miesiące później trafiło na PlayStation 5. Deweloperzy ze studia Free Range Games i wydawca, firma North Beach Games, poinformowali, że już wkrótce z tym tytułem będą mogli zapoznać się także użytkownicy Steama oraz posiadacze konsol Xbox X i S. Gra ma pojawić się tam już 29 sierpnia w promocyjnej cenie 19,99$, czyli około 79 zł.

Debiutowi Return to Moria na nowych platformach towarzyszyć będzie także nowa aktualizacja zatytułowana The Golden Update. Ma ona wprowadzić między innymi tryb Sandbox, crossplay pomiędzy wszystkimi platformami, a także nowe bronie, pancerze i elementy wyposażenia. Nie zabraknie także innych zmian i poprawek.

The Lord of the Rings: Return to Moria to gra survivalowa w uniwersum Władcy Pierścieni. Gracze kontrolują krasnoludów, którzy starają się odzyskać Morię, dom ich przodków. Podczas zabawy trzeba zajmować się między innymi pozyskiwaniem surowców, wytwarzaniem przedmiotów, a także walką z przeciwnikami, mrokiem czy głodem.