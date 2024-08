Black Myth: Wukong - zobaczcie ostatni zwiastun przed premierą gry. Nieujawnione wcześniej lokacje i potężni przeciwnicy

fot. Game Science

Chińskie studio Game Science opublikowało kolejny zwiastun ich nadchodzącej produkcji, czyli RPG akcji zatytułowanego Black Myth: Wukong, które zabierze graczy do świata inspirowanego chińską mitologią i powieścią Wędrówka na Zachód Wu Cheng’ena. Tym razem ma być to już ostatni materiał promocyjny przed premierą, którą zaplanowano na 20 sierpnia.

Wideo jest dość długie (przynajmniej jak na standardy zwiastunów) i wydaje się dobrze przedstawiać to, jak będzie wyglądać sama gra. Twórcy zadbali bowiem o sporo interesujących fragmentów rozgrywki, dzięki czemu widzimy część lokacji oraz przeciwników i bossów, z którymi już niebawem przyjdzie nam się zmierzyć. Wygląda na to, że fani twórczości japońskiego studia From Software i produkcji nimi inspirowanych będą zadowoleni.

Black Myth: Wukong - zwiastun

Black Myth: Wukong w tym miesiącu dostępne będzie na PC i PlayStation 5. Wersja na Xbox Series X|S ma zadebiutować w niesprecyzowanej przyszłości.