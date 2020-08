Forza Horizon 3 wkrótce zniknie z cyfrowej dystrybucji

Microsoft

Oficjalnie poinformowano, że 27 września, a więc dokładnie 4 lata po premierze, gra Forza Horizon 3 zostanie usunięta z cyfrowej dystrybucji. Powodów takiego działania nie podano, ale najprawdopodobniej związane jest to z zakończeniem licencji na utwory muzyczne lub modele samochodów dostępne w tej produkcji.

Co oznacza to dla graczy? Przede wszystkim to, że po 27 września nie będzie można nabyć tego tytułu ani dodatków do niego w cyfrowym sklepie Microsoftu. Gra nie zniknie jednak z biblioteki osób, które już ją posiadają lub nabędą ją przed terminem usunięcia. Teraz zresztą jest na to idealna okazja, bo produkcja ta została przeceniona.

Forza Horizon 3 zadebiutowała w 27 września 2016 roku i spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem ze strony recenzentów, którzy chwalili świetną oprawę graficzną, zróżnicowany i pełen wyzwań klimat oraz luźną, festiwalową atmosferę, która stała się już wizytówką tego cyklu.