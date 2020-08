Control: Ultimate Edition zapowiedziane. Darmowa wersja na PS5 i Xbox Series X nie dla każdego

505 Games

Control to bez wątpienia jedna z najciekawszych produkcji, które w 2019 roku pojawiły się na pecetach i konsolach. Teraz poinformowano, że dzieło fińskiego studia Remedy Entertainment doczeka się rozszerzonego wydania z podtytułem Ultimate Edition. Pakiet ten będzie zawierał zarówno podstawą wersję gry, wszystkie aktualizacje oraz dwa fabularne dodatki – The Foundation i AWE.

Ta edycja gry otrzyma także darmową aktualizację do wersji na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X. Niestety na taki sam przywilej nie będą mogły liczyć osoby, które posiadają premierowe wydanie gry, co wywołało niezadowolenie internautów. Głośno krytykują oni decyzje twórców i trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę, że na dobrą sprawę będą musieli kupić drugi raz tę samą produkcję, by móc cieszyć się nią na nowych platformach.

Zobaczcie też zwiastun, który zapowiada nadchodzącą premierę rozszerzonego wydania.

Control: Ultimate Edition zadebiutuje 27 sierpnia na platformie Steam oraz 10 września na PlayStation 4 i Xbox One.