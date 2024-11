Spider-Man 4 jednak nie zostanie opóźniony? Nowe, sprzeczne informacje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Kilka dni temu sieć obiegła plotka od znanego insidera Jeffa Sneidera, który twierdził, że na Spider-Mana 4 przyjdzie poczekać dłużej niż się wydawało. Zdjęcia miały się rozpocząć latem 2025 roku, ale opóźniono je, a wraz z tym cały film.

Teraz przeczy temu inny scooper, czyli Daniel Richtman, którego informacje również często się sprawdzały. Jego zdaniem faktycznie rozpoczęcie zdjęć do kontynuacji Bez drogi do domu uległo opóźnieniu z powodu chęci dostosowania kalendarza Toma Hollanda, który w podobnym okresie będzie też kręcić następny film w reżyserii Christophera Nolana. Zdaniem Richtmana nie ma jednak mowy o tym, że premiera Spider-Mana 4 również ulegnie opóźnieniu. Ta nadal ma mieć miejsce pomiędzy Avengers: Doomsday a Avengers: Secret Wars.

O czym może być Spider-Man 4?

Spider-Man 4 nosi tytuł Blue Oasis. Tego rodzaju tytuły robocze są luźno związane z projektem, ale czasami pozwalają wywnioskować pewne rzeczy. Teoria głosi, że może to być nawiązanie do komiksu Spider-Man: Blue autorstwa Jepha Loeba i Tima Sale'a, w którym pokazano, jak Peter Parker poznał Gwen Stacy i się w niej zakochał. Z plotek wiemy, że Pajączek w czwartej części uda się na college, więc istnieje duża szansa, że pozna Gwen Stacy z MCU, bo do tej pory ta postać się nie pojawiła. W kinie Gwen ostatnio widzieliśmy w Niesamowitym Spider-Manie 2, gdzie zagrała ją Emma Stone.

