Forza Horizon 6 już oficjalnie - zobaczcie zwiastun! Nowa odsłona serii zabierze graczy do Japonii

fot. Microsoft

Reklama

Podczas Tokyo Game Show 2025 oficjalnie potwierdzono wcześniejsze plotki – Forza Horizon 6 przeniesie graczy do Japonii, a jej premiera została zaplanowana na 2026 rok. Ogłoszeniu towarzyszył krótki, lecz bardzo klimatyczny teaser.

Twórcy ujawnili, że wybór miejsca akcji był przemyślany i nieprzypadkowy. Don Arceta, dyrektor artystyczny, wyjaśnił, że Japonia od dawna znajdowała się na liście życzeń fanów serii.

Japonia ma tak unikalną kulturę – od samochodów, przez muzykę, po modę – że jest idealnym miejscem na kolejną odsłonę Horizon. Chcemy, aby gracze poczuli prawdziwą autentyczność, zarówno pod względem otwartego świata, jak i kultury kraj – powiedział.

W Forza Horizon 6 odwiedzimy zarówno tętniące życiem miasta, takie jak Tokio, jak i spokojne, malownicze regiony wiejskie oraz kręte górskie szlaki. Zadbano również o zmienne pory roku, które będą wpływać nie tylko na wygląd świata, ale także na warunki na drogach.

W teaserze zabrakło fragmentów rozgrywki, jednak szczegóły na ten temat mamy poznać na początku przyszłego roku.