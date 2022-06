Nowa Forza Motorsport już oficjalnie. Gran Turismo będzie mieć konkurencję!

fot. Microsoft

W trakcie Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 oficjalnie ujawniono to, czego wiele osób się spodziewało. Nadciąga nowa Forza Motorsport, czyli kolejna odsłona popularnej serii wyścigów, które stawiają na realistyczne, symulacyjne podejście do tematu. Co ciekawe, nadchodząca odsłona pozbawiona będzie numerka, co może sugerować, że jest to nowe otwarcie dla tego cyklu.

Gra zaoferuje między innymi dynamiczny cykl dnia, co będzie miało wpływ nie tylko na doznania wizualne, ale również na to, jak samochody będą zachowywać się podczas jazdy. Produkcja ta ma również błyszczeć pod względem grafiki dzięki obsłudze technologii ray tracing i realistycznemu modelowi zniszczeń.

Wspomniano również o gruntownym przebudowaniu modelu jazdy, który ma być jeszcze bardziej realistyczny niż wcześniej.

Forza Motorsport - zwiastun

Premiera w 2023 roku na PC oraz konsolach Xbox. Abonenci usługi Xbox Game Pass zagrają w ten tytuł od dnia debiutu, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat.

