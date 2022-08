Bolid Ayrtona Senny w najnowszej aktualizacji Gran Turismo 7

PlayStation

Najnowsza aktualizacja Gran Turismo 7 dostarcza fanom motoryzacji kolejną trasę do śrubowania najlepszych rezultatów. To tor nieopodal Barcelony, słynny Circuit de Barcelona-Catalunya, który w grze dostępny jest w trzech wariantach (Layout No Chicane, National Layout oraz Rallycross Layout). Wraz z nim do produkcji studia Polyphony Digital wskoczą cztery nowe pojazdy, w tym jeden szczególny - to bolid Ayrtona Senny, w którym ten zdobył swój pierwszy mistrzowski tytuł w F1 w 1988 roku.

Lista aut dodanych do GT7 w najnowszej aktualizacji gry:

McLaren MP4/4 ’88;

Pontiac GTO ‘The Judge’ ’69;

Porsche Cayman GT4 ’16;

De Tomaso Mangusta (Christian Dior).

Gran Turismo 7 na rynku ukazało się w marcu tego roku. Tytuł dostępny jest na konsolach PS5 oraz PlayStation 4.