The Callisto Protocol - gameplay trafił do sieci. To może być najbrutalniejszy horror od lat!

fot. materiały prasowe

The Callisto Protocol to produkcja, którą już od pierwszych zapowiedzi zaczęto nazywać duchowym następcą serii Dead Space. Skojarzenie to jest w pełni zrozumiałe, bo obie te produkcje są survival-horrorami w realiach science-fiction, które starają się wywołać w graczach poczucie zaszczucia i ciągłego zagrożenia. Na Summer Game Fest 2022 pokazano nowy materiał przedstawiający rozgrywkę z tego nadchodzącego tytułu i wygląda na to, że będzie to jedna z najbrutalniejszych gier ostatnich lat.

Główny bohater może w krwawy sposób rozprawiać się z atakującymi go przeciwnikami, a w wideo zobaczyliśmy między innymi sceny z odstrzeliwania kończyn. Oczywiście sam protagonista również nie jest nieśmiertelny i może skończyć swój wirtualny żywot w wyjątkowo nieprzyjemny sposób, o czym możecie przekonać się oglądając poniższy materiał do samego końca.

The Callisto Protocol zadebiutuje 2 grudnia i dostępne będzie na PC oraz konsolach PS4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.

