Fotel gamingowy Trust GXT 719 Ruya RGB – świecący tron bez plątaniny kabli

Mówi się, że podświetlenie RGB dodaje +10 do "skilla" w grach. Jeśli to prawda, to fotel Trust GXT 719 Ruya RGB czyni niepokonanym.
Marcin Sikora
Trust GXT 719 Ruya Comfortable RGB Gaming Chair fot. materiały prasowe
To propozycja dla graczy, którzy chcą, by ich stanowisko (lub tło na streamie) wyglądało epicko, ale cenią sobie sprytne rozwiązania. Wyobraź sobie: siadasz, bierzesz do ręki pilota i wybierasz jeden z 350 trybów oświetlenia zintegrowanego z krawędziami fotela. Brzmi świetnie, ale czy oznacza to kabel zasilający plączący się pod kółkami? Nie tutaj.

fot. materiały prasowe

Trust rozwiązał ten problem genialnie prosto – fotel gamingowy Ruya jest zasilany z dołączonego powerbanka, który można schować w dyskretnej kieszonce. Możesz więc kręcić się ze szczęścia po wygranej rundzie bez ryzyka wyrwania gniazdka ze ściany czy zaplątania się w przewody.

fot. materiały prasowe

Poza efektami świetlnymi to po prostu solidny sprzęt. Konstrukcję oparto na trwałym drewnie z certyfikatem FSC (ekologia w gamingu!), a wygoda stoi na najwyższym poziomie dzięki sporemu zakresowi regulacji i odczepianym poduszkom pod krzyż oraz kark. Idealny wybór na długie, zimowe sesje przed komputerem.

Cena: ok. 1299 zł (299 euro)

Dla kogo: Dla streamerów i fanów neonowej estetyki, którzy nienawidzą kabli na podłodze.

Podsumowanie naEKRANIE: Tylko świecący fotel można nazwać w pełni gamingowym!

 

