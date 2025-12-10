Fotel gamingowy Trust GXT 719 Ruya RGB – świecący tron bez plątaniny kabli

fot. materiały prasowe

To propozycja dla graczy, którzy chcą, by ich stanowisko (lub tło na streamie) wyglądało epicko, ale cenią sobie sprytne rozwiązania. Wyobraź sobie: siadasz, bierzesz do ręki pilota i wybierasz jeden z 350 trybów oświetlenia zintegrowanego z krawędziami fotela. Brzmi świetnie, ale czy oznacza to kabel zasilający plączący się pod kółkami? Nie tutaj.

fot. materiały prasowe

Trust rozwiązał ten problem genialnie prosto – fotel gamingowy Ruya jest zasilany z dołączonego powerbanka, który można schować w dyskretnej kieszonce. Możesz więc kręcić się ze szczęścia po wygranej rundzie bez ryzyka wyrwania gniazdka ze ściany czy zaplątania się w przewody.

fot. materiały prasowe

Poza efektami świetlnymi to po prostu solidny sprzęt. Konstrukcję oparto na trwałym drewnie z certyfikatem FSC (ekologia w gamingu!), a wygoda stoi na najwyższym poziomie dzięki sporemu zakresowi regulacji i odczepianym poduszkom pod krzyż oraz kark. Idealny wybór na długie, zimowe sesje przed komputerem.

Cena: ok. 1299 zł (299 euro)

Dla kogo: Dla streamerów i fanów neonowej estetyki, którzy nienawidzą kabli na podłodze.

Podsumowanie naEKRANIE: Tylko świecący fotel można nazwać w pełni gamingowym!