Found - zwiastun serialu o porwanych osobach. Fabuła jak wariacja na temat Milczenia owiec

fot. materiały prasowe

Found to nowy serial telewizji NBC, który ma od października podbijać ekrany w Ameryce Północnej. Jest to jedna z niewielu produkcji, które udało się skończyć przed wybuchem strajku aktorów oraz scenarzystów. Zasadniczo skończono go w 2022 roku, bo pierwotnie miał mieć premierę wiosną 2023 roku.

Pierwszy zwiastun pokazuje, że choć ma być to procedural, czyli skupienie na sprawach kryminalnych rozpisanych na pojedyncze odcinki, to jest tutaj intrygujący twist na relację w stylu Milczenia owiec. Za sterami stoi Nkechi Okoro Carroll.

Found - zwiastun

Found - o czym jest serial?

Historia skupia się na Gabi Mosely (Shanola Hampton), która jest specjalistką od PR-u dowodzącą ekipą od zarządzania kryzysowego. Ich zadaniem jest znajdować zaginione i często porwane osoby - zwłaszcza ta, które zostały zlekceważone przez system. Gabi była kiedyś jedną z nich, gdy została porwana jako dziecko. Teraz ona ma mrożący krew w żyłach sekret - odnalazła swojego porywacza (Mark-Paul Gosselaar) i więzi go w piwnicy. Wykorzystuje go, aby rozwiązywać sprawy.

W obsadzie są również Brett Dalton, Gabrielle Walsh, Arlen Escarpeta, Karan Oberoi oraz Kelli Williams.

Found - premiera w USA już 3 października.