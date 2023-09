Najlepsi złoczyńcy z One Piece - ranking. Podium bez zaskoczeń

fot. materiały prasowe

Reklama

Na przestrzeni lat poznaliśmy wiele bohaterów One Piece. Śledząc losy rosnącego w siłę pirata o imieniu Luffy, byliśmy świadkiem, jak przez ten intrygujący świat przemierzały odmienne i charakterystyczne postaci. Było tak wiele walk, potyczek i przygód, a każda z nich ujawniała inne, nieznane twarze. W końcu przyszła pora na zebranie wszystkich złoczyńców i wyszczególnienie z tej pokaźnej grupy faworytów.

Tego właśnie dokonali użytkownicy rankera, którzy swoimi głosami przyczynili się do stworzenia rankingu antagonistów z One Piece. Zestawienie uwzględniło bohaterów zarówno z początków produkcji, jak i z nowszych odcinków. Jest to fantastyczna cecha tego serialowego tasiemca, gdyż widzowie mogą mieć - i mają! - ulubieńców z różnych momentów serialu. Rzućcie zatem okiem na naszą galerię, by sprawdzić, jaki czarny charakter stanął na najwyższym miejscu.

Najlepsi złoczyńcy z One Piece - ranking

Przed Wami 50 najbardziej lubianych antagonistów z anime One Piece. Zgadzacie się z werdyktem? A może macie inną wizję na pierwszą pozycję?