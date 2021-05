Fox promuje zamówione nowości. Zwiastuny seriali na nadchodzący sezon

fox

Fox opublikował zwiastuny pierwszych swoich zamówionych seriali na sezon 2021-22. Wśród nich są dwa dramaty: The Big Leap oraz The Cleaning Lady, a także dwie komedie: Welcome To Flatch i Pivoting.

The Big Leap to serial zapowiadany jako nowoczesna opowieść o dawaniu drugich szans, pogoni za marzeniami i odzyskaniu tego, co swoje. Twórczynią i producentką wykonawczą jest Liz Heldens. Serial koncentruje się wokół grupy różnych, pechowych postaci, które próbują zmienić swoje życie poprzez udział w nietypowym reality show. W serialu występują Scott Foley, Teri Polo, Piper Perabo, Simone Recasner, Jon Rudnitsky, Raymond Cham Jr., Mallory Jansen, Kevin Daniels i Anna Grace Barlow. Zobaczcie zwiastun:

The Cleaning Lady od producentki Mirandy Kwok i showrunnerki Melissy Carter. Serial ma być ekscytującym dramatem o kobiecie z Kambodży, która przyjeżdża do USA ze swoim chorym synem, aby tamtejsi lekarze mogli mu pomóc. Jednak system zawodzi, a sytuacja finansowa zmusza ją do zostania ważną osobą w przestępczym półświatku. W serialu występują Elodie Yung, Adan Canto i Martha Millan. Oto zwiastun:

Welcome To Flatch będzie serialem zainspirowanym formatem BBC This Country. Produkcja wyprodukowana i napisana przez Jenny Bicks, pokaże nam ekipę dokumentalistów wyruszających na misję zbadania życia mieszkańców małego amerykańskiego miasteczka. Miasteczko Flatch zdaje się być miejscem pełnym ekscentrycznych osobowości. W serialu występują Chelsea Holmes, Sam Straley, Seann William Scott, Aya Cash, Taylor Ortega oraz Krystal Smith i Justin Linville. Zwiastun:

Pivoting będzie komedią opowiadającą o tym, jak radzimy sobie z życiem, rozstaniami i wszystkimi innymi szalonymi rzeczami, które nasz otaczają. Akcja rozgrywa się w małym miasteczku na Long Island w stanie Nowy Jork i koncentruje się na trzech kobietach - bliskich przyjaciółkach z dzieciństwa, które zmagają się ze śmiercią czwartej członkini ich grupy. W obliczu faktu, że życie jest krótkie, postanawiają zmienić swoje życie. W serialu występują Eliza Coupe, Ginnifer Goodwin, Maggie Q, Tommy Dewey, JT Neal i Marcello Reyes. Zobaczcie zwiastun: