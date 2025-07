Główne bohaterki w filmach akcji to za duże ryzyko. Charlize Theron o swoich kontuzjach

fot. Netflix

The Old Guard 2 zadebiutowało kilka dni temu na Netflix. W związku z premierą gwiazdy wysokobudżetowej produkcji - Charlize Theron i Uma Thurman - porozmawiały z New York Times m.in. o filmach akcji, w których w głównych rolach występują kobiety.

Studia podejmują ryzyko kręcąc filmy z kobietami w głównych rolach

Charlize Theron potwierdziła, że kobietom jest trudniej, gdy została zapytana o to, czy nadal istnieją dysproporcje płci w przypadku niektórych filmów.

Filmy akcji z kobietami w rolach głównych nie dostają zielonego światła tak często, jak te z mężczyznami. Myślę, że rzeczą, która zawsze mnie frustruje, jest fakt, że faceci dostają kredyt zaufania. Kiedy kobiety taki dostają, a film nie okazuje się hitem, niekoniecznie dostają kolejną szansę. W tym przypadku byliśmy bardzo świadomi, że oczy są zwrócone na nas. To ryzyko, które studia nie chcą podejmować, ale podejmą je wiele razy w przypadku tego samego faceta, który może mieć serię filmów akcji, które nie odniosły sukcesu.

Charlize Theron o kontuzjach na planach filmów

Następnie aktorka, która miała okazję zagrać w kilku filmach akcji, jak Atomic Blonde, Włoska robota czy Szybkich i wściekłych, opowiedział o swoich kontuzjach, które odniosła na planach filmów.

Spotykam ludzi i mówią: "O, co się stało z twoim ramieniem?". A ja mówię: "O, właśnie miałam operację". A oni: "Ostatnim razem, kiedy cię widziałem, miałaś operację!". Miałam nieszczęśliwy uraz podczas pierwszej próby akcji, jaką kiedykolwiek zrobiłam, do kiepskiego filmu o nazwie Aeon Flux. Dziewiątego dnia zdjęć zrobiłam salto w tył i nie uniosłam się wystarczająco wysoko, więc wylądowałam na szyi na betonowym moście. Ostatnią operację szyi miałam 18 lat temu. Miałam operację obu łokci, prawego ramienia, kciuka, cieśni nadgarstka, złamania. Dużo złamań.

Następnie odniosła się do kaskaderskich wyczynów, których ona sama nie wykonuje. Stwierdziła, że nadszedł czas, aby docenić pracę kaskaderów, ponieważ oni również budują postać. Dodała, że bez nich wiele rzeczy nie znalazłoby się w filmach, w których występuje.

Nigdy nie będę wiedziała, jak spaść ze schodów ani jak wskoczyć na jadący pojazd. Mój dorosły kobiecy mózg mówi: "Nie, dziękuję. Dobrze, że tego nie robię".

Thurman zgodziła się z Theron, mówiąc, że ma "praktyczne podejście", jeśli chodzi o unikanie podejmowania się projektów wymagających dużej fizyczności, np. takich, gdzie są sceny podwodne.

Andy powraca ze swoim zespołem nieśmiertelnych wojowników, mierząc się z nową misją ratowania świata. Booker nadal przebywa na wygnaniu za zdradę, a Quynh pragnie zemsty po ucieczce z podwodnego więzienia. Z kolei Andy musi stawić czoła swojej niedawno odkrytej śmiertelności. Tymczasem na horyzoncie pojawia się tajemnicze niebezpieczeństwo, które może zagrozić wszystkiemu, na co Andy pracowała przez tysiące lat.