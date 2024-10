Reżyser Uśmiechnij się 2 obsadził Raya Nicholsona jako nawiązanie do Lśnienia

fot. materiały prasowe

Uśmiechnij się 2 zbiera kolejne żniwa przerażonych widzów, a tymczasem reżyser filmu postanowił wypowiedzieć się na temat swoich kreatywnych decyzji, które podjął podczas tworzenia horroru. W wywiadzie dla Entertainment Weekly Parker Finn podaje, że obsadził Raya Nicholsona w swoim filmie jako nawiązanie do jego ulubionego filmu wszechczasów, Lśnienie w reżyserii Stanleya Kubricka. Syn Jacka Nicholsona miał na castingu zachwycić reżysera swoim niesamowitym podobieństwem do ojca, znanego z kultowej roli Jacka Torrance'a w filmie o nawiedzonym hotelu.

Po premierze filmu również wielu fanów zwróciło uwagę na bardzo podobny wygląd młodszego Nicholsona do Jacka. Sam Ray odniósł się do wszystkich głosów w tym temacie na czerwonym dywanie, podczas oficjalnej premiery Uśmiechnij się 2.

On jest moją inspiracją. Każdego wieczoru jadłem z nim kolację. Studiowałem go, tak nauczyłem się być człowiekiem, więc oczywiście będziemy do siebie trochę podobni.

Uśmiechnij się - fabuła, obsada

Uśmiechnij się 2 to horror, który miał premierę w polskich kinach 18 października. Historia opowiada o tym, jak gwiazda muzyczna Skye Riley (Naomi Scott) zostaje doprowadzona do szaleństwa przez złą klątwę, która zabija ofiary poprzez formę niepokojącego uśmiechu.

W filmie występują Naomi Scott, Rosemarie DeWitt, Lukas Gage, Miles Gutierrez-Riley, Peter Jacobson i Ray Nicholson.