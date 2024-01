Frankenstein - wiemy, kto zastąpi Andrew Garfielda w roli ikonicznego potwora. Oto obsada filmu Netflixa

Fot. Materiały prasowe

Prestiżowy portal Deadline zdradził, kto zagra we Frankensteinie. Przypominamy, że to nadchodzący film na podstawie kultowej książki Mary Shelley, który Guillermo del Toro tworzy Netflixa. Zobaczcie, jak wygląda obecnie obsada.

Frankenstein - obsada filmu Netflixa

Rok temu zdradzono, że w produkcji wystąpią Oscar Isaac (Moon Knight, Sceny z życia małżeńskiego) jako naukowiec Victor Frankenstein i Mia Goth (Pearl, X). Teraz Deadline podało nowe nazwiska. W obsadzie filmu znajdą się także Jacob Elordi, Christoph Waltz, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley i Christian Convery.

Jacob Elordi (Saltburn, Euforia, The Kissing Booth) zastąpi Andrew Garfielda, który miał grać ikonicznego potwora, jednak ze względu na opóźnienia, wiążące się ze strajkiem aktorów i scenarzystów, musiał ostatecznie zrezygnować z projektu.

Frankenstein - co wiemy o filmie Netflixa?

Guillermo del Toro zajmuje się scenariuszem, reżyserią i produkcją. Książka Mary Shelley opowiada o Victorze Frankensteinie, genialnym, ale egoistycznym naukowcu, który postanowił w ramach potwornego eksperymentu stworzyć człowieka. Szybko okazuje się jednak, że będzie to miało tragiczne skutki zarówno dla twórcy, jak i jego dzieła. Nie wiadomo, na ile film Netflixa będzie wierną adaptacją.

Warto pamiętać, że to nie pierwszy projekt Guillermo del Toro dla Netflixa. Artysta stworzył już dla platformy serial Gabinet osobliwości.

