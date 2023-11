Creature Commandos - Frankenstein w wersji aktorskiej? David Harbour o swojej postaci

DC

Reklama

Creature Commandos to nowy serial animowany, który jednocześnie będzie stanowić otwarcie dla uniwersum DC tworzonego przez Jamesa Gunna i Petera Safrana. Jednym z głównych bohaterów jest Eric Frankenstein, któremu głos podkłada David Harbour. Historia ma przypominać klimatem Legion samobójców, ponieważ koncentruje się wokół grupy odmieńców, którzy pracują pod nadzorem Amandy Waller (głosu użycza jej Viola Davis).

Creature Commandos - jaki będzie Frankenstein w serialu?

Według szefów DC Studios aktorzy, którzy dubbingują swoje postacie w Creature Commandos mogą później pojawić się w aktorskich produkcjach. W rozmowie z io9 David Harbour odniósł się do możliwości zagrania Frankensteina w filmie live-action. Przyznał, że nie wie, jak teraz tworzy się takie komiksowe postacie - czy będzie mieć namalowane kropki na twarzy jak Mark Ruffalo grający Hulka czy będzie nosić kostium oraz charakteryzację. Woli jednak tę drugą opcję, bo już miał okazję w ten sposób zagrać w Hellboyu. Dodał, że uwielbia opowiadać wspaniałe historie, które ludzie kochają i cieszy się, że może wrócić do pracy po strajku. Opowiedział również o tym, że jego postać w serialu będzie zupełnie inna.

To umysł Jamesa Gunna, więc jest zwariowany i dziwny, ale także jest złożony oraz pełen głębi. Najbardziej interesującą rzeczą w potworze Frankensteina jest dla mnie to, że został stworzony jako erudyta, intelektualista, romantyczny i błyskotliwy człowiek, a ostatecznie stał się potworem. Ta złożoność może stworzyć całkiem dojrzałą komedię, a także patos – że facet, który widzi się na swój sposób, jest postrzegany przez pozostałych jako ktoś zupełnie inny.

Następnie przyznał, że scenariusze oraz to, co nagrali jest naprawdę dobre. Uważa, że animacja będzie zabawna i ekscytująca, a do tego otworzy zupełnie nowe drzwi do uniwersum DC i tego, jak te postacie będą funkcjonować w tym świecie. Dodał, że podoba mu się koncepcja historii opowiadanej zarówno w wersji aktorskiej, jak i wersji kreskówkowej.

Creature Commandos - data premiery jest zaplanowana na drugą połowę 2024 roku.