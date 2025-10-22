placeholder
Frankenstein - nowy klip. Tak wygląda klasyk literatury grozy w wersji Netflixa

Usiądźcie wygodnie. Victor Frankenstein przygotował prezentację na temat swojego nowego odkrycia.
Paulina Guz
Frankenstein Fot. Netflix
Oscar Isaac pojawił się w programie Jimmy'ego Fallona. Podczas swojej wizyty pokazał nowy klip z Frankensteina, w którym gra główną rolę. Na nagraniu widać Victora Frankensteina prowadzącego prezentację. Naukowiec pokazuje widownię istotę, którą udało mu się stworzyć z różnych części ciała. Składa się tylko z głowy, tułowia i jednej ręki. Gdy jednak naukowiec rzuca jej jabłko, jest w stanie chwycić przedmiot, a potem upuścić go na komendę, co pokazuje, że do pewnego stopnia jest świadoma i sprawna. Wideo możecie obejrzeć poniżej. 

Frankenstein - nowy klip i plakaty 

Frankenstein - nowy klip

Frankenstein - nowy klip
Frankenstein - informacje o filmie Netflixa

Frankenstein to adaptacja klasyka literatury grozy o tej samej nazwie. Książka została napisana przez 19-letnią wtedy Mary Shelley i jest uznawana za jedną z pierwszych powieści science fiction. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Guillermo del Toro, którego możecie znać z takich produkcji jak Pinokio, Kształt wody i Labirynt fauna. Film powstaje dla platformy streamingowej Netflix. Jeśli chodzi o fabułę, opowiada o genialnym aczkolwiek egoistycznym naukowcy, który powoła do życia istotę, zbudowaną z części ciała różnych ludzi, doprowadzając do zarówno zguby, jak i „potwora”.

Frankenstein - kiedy premiera? Film będzie miał limitowaną premierę kinową 17 października. Następnie 7 listopada zadebiutuje w Netflixie

Źródło: fearhq.co

