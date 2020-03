Freddy kontra Jason - planowano zupełnie inne zakończenie filmu

W 2003 roku do kin wszedł film Freddy kontra Jason, który był crossoverem dwóch czarnych charakterów z kultowych horrorów. W nim do pojedynku stanęli Freddy Krueger oraz Jason Voorhees. Rozstrzygnięcie tego starcia działa lepiej na korzyść Jasona, chociaż zakończenie mogło być zupełnie inne.

Do spotkania obu postaci mogło dojść dzięki prawom, które stały się własnością New Line Cinema, ale studio przez długi czas nie było zadowolone z tego, jak wyglądały scenariusze do produkcji o spotkaniu Freddy'ego i Jasona. Sztuka ta udała się dopiero Damianowi Shannonowi i Markowi Swiftowi, a produkcja ostatecznie zarobiła bardzo dobre pieniądze w światowym box office. Fani docenili między innymi zakończenie filmu, choć mogło być inne od tego, co ostatecznie otrzymaliśmy. Alternatywne zakończenie zostało nawet nakręcone i zaprezentowane podczas jednego z testowych pokazów, ale negatywne reakcje wymusiły zmianę. Widzowie zobaczyli wówczas scenę końcową, w której para bohaterów Will (Jason Ritter) i Lori (Monica Keena) są w trakcie stosunku seksualnego, ale Will nagle zaczyna robić się zbyt agresywny. Lori protestuje, ale mężczyzna zaczyna ją dusić i unosi rękę z charakterystyczną dla Freddy'ego rękawicą i najwyraźniej zamierzał ją zabić.

Wydaje się, że łatwo zrozumieć negatywne reakcje publiczności. Taka reakcja Willa wzbudzała ogromne wątpliwości i prowokowała wiele pytań na czele z tymi, które dotyczyły losu Freddy'ego i tego, skąd nagle motywacja u Willa, aby zastąpić Freddy'ego. Ostatecznie zakończenie zmieniono i przypadło w innej wersji bardziej do gustu fanów.