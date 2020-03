Shang-Chi - grupa tajemniczych wojowników na zdjęciu z planu filmu MCU

Prace nad filmem Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings obecnie zostały wstrzymane przez Marvel Studios ze względu na pandemię koronawirusa. Zanim zdjęcia przerwano, otrzymaliśmy w sieci kilka fotek z planu przedstawiające tajemniczą postać. Teraz znalazło się jeszcze jedno zdjęcie, które zrobiono przed zamieszaniem związanym z wirusem.

Na wcześniejszych zdjęciach z planu widzieliśmy postać wychodzącą z helikoptera. Spekulowano, że być może jest to tytułowy bohater lub Mandaryn. Teraz na nowym zdjęciu widzimy znacznie więcej postaci tworzących tajemniczą armię wojowników. W sieci dostępne są wyłącznie spekulacje na ten temat i dotyczą tego, że są to podwładni Mandaryna. Zobaczcie:

New leaked image from the set of "Shang Chi: The Legends of Ten Rings" reveal first look at Mandarin's army?!#shangchi #shangchiandthelegendsoftenrings #mcu #marvel pic.twitter.com/rQCY5mSBYs — The Geeky Nerdian (@thegeekynerdian) March 12, 2020

W obsadzie filmu są: Simu Liu, Awkwafina i Tony Leung. Za kamerą stanął Destin Daniel Cretton.

Zobacz także:

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - film trafi do kin w USA 12 lutego 2021 roku.