Free Guy - genialne plakaty inspirowane kultowymi grami. Ta promocja nadal porywa

fot. materiały prasowe

Free Guy zachwyca kreatywną promocją, która podobnie jak przy obu częściach przygód Deadpoola jest autorstwa samego Ryana Reynoldsa. To jego pomysły trafiają na ekran, budując niezwykle pozytywny szum wokół wesołej superprodukcji. Nowe materiały na pewno ponownie to zrobią i choć być może tutaj Ryan Reynolds nie jest autorem idei, sama idealnie pasuje do promocji tego widowiska. Widzimy inspirację kultowymi okładkami znanych i popularnych gier. W galerii zobaczycie też okładki, którymi twórcy się inspirowali.

Free Guy - plakaty

Free Guy

Przypomnijmy, że do tej pory mieliśmy Deadpoola z Korgiem z MCU reagujących na trailer, wideo, w którym Ryan Reynolds wciela się w przypakowaną mięśniami postać oraz ubezpieczycielami NPC-ow.

Free Guy - premiera 13 sierpnia w kinach.