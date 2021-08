Free Guy - ta promocja was rozbawi. Ryan Reynolds wielki jak The Rock w zabawnym wideo

fot. materiały prasowe

Free Guy ma kreatywną promocję dzięki wkładowi Ryana Reynoldsa. Najpierw widzieliśmy, jak Deadpool i Korg z MCU reagowali na zwiastun, a teraz nowy materiał pokazuje drugą rolę Reynoldsa w widowiskowej superprodukcji. Wciela on się w inną postać z gry zwaną Dude, która wygląda jak główny bohater, ale ma umięśnione ciało niczym Dwayne Johnson.

Wideo jednak idzie o krok dalej, pokazując "kulisy", w którym jesteśmy raczeni informacją, że to Ryan Reynolds tak bardzo przypakował do roli, że już nie mieści się w kostiumie Deadpoola. Jest to zabawny przykład kreatywnej promocji w pełni wpisanej w poczucie humoru Ryana Reynoldsa, którym zachwycał podczas kampanii Deadpoola oraz Deadpoola 2.

Free Guy - wideo

Free Guy - o czym film?

Jest to opowieść o pracowniku banku, który odkrywa, że jest nic nie znaczącą postacią z tła z gry komputerowej z otwartym światem. Podejmuje decyzję, że z tym kończy i zostanie bohaterem własnej historii. Decyduje się zostać człowiekiem, który uratuje świat, zanim będzie za późno.

Free Guy - premiera w polskich kinach odbędzie się 13 sierpnia 2021 roku.