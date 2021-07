Deadpool i Korg to duet na jaki czekaliśmy. MCU wita Pyskatego Najemnika!

fot. Marvel

Stało się! Symbolicznie Deadpool przeszedł z uniwersum X-Menów dawnego studia 20th Century Fox do MCU. Dlatego też uznajemy to za takie umowne powitanie Pyskatego Najemnika w uniwersum, bo to jego pierwsza oficjalna styczność z tym światem. W ramach promocji superprodukcji Free Guy przygotowano wydarzenie, które ma większe znaczenie, niż na pierwszy rzut oka widać.

W opublikowanym filmiku Ryan Reynolds wciela się w Deadpoola, a towarzyszy mu Taika Waititi w roli Korga z Thor: Ragnarok. Takim sposobem po raz pierwszy Deadpool spotyka się z postacią z MCU, czyli ze świata Avengers. Jako że Pyskaty Najemnik został YouTuberem, panowie wspólnie reagują na trailer Free Guy. Wszystko utrzymane jest w kuriozalnie prześmiesznym tonie doskonale znanym z przygód Deadpoola.

Taka forma promocji jest możliwa, ponieważ Disney jest właścicielem 20th Century Studios, czyli studia odpowiedzialnego za Free Guy oraz Marvel Studios, które ma prawa do wszystkich postaci z komiksów Marvela za wyjątkiem tych, które ma Sony Pictures (na mocy współpracy jednak korzystają ze Spider-Mana). Ryan Reynolds i Taika Waititi grają razem w filmie Free Guy. Prawdopodobnie ta promocja jest związana z tajemniczym zdjęciem Reynoldsa z maską Deadpool, które opublikował w mediach społecznościowych .Teraz już wiemy, co zapowiadał.

Przypomnijmy, że z uniwersum X-Menów postać Deadpoola jest jedyną, która zostanie bez żadnych zmian przeniesiona do MCU. Na razie nie wiadomo, jak to będzie wglądać, bo szczegóły są trzymane w tajemnicy. Wiemy też, że w planach jest Deadpool 3, który nadal utrzyma tonacje filmu dla dorosłych.

Free Guy - premiera w sierpniu 2021 roku.