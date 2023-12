Freud’s Last Session - zwiastun. Freud kontra twórca Opowieści z Narnii

fot. materiały prasowe

Freud’s Last Session to film w reżyserii Matthew Browna (Ropewalk), który stworzył go na podstawie scenariusza, współtworzonego przez niego i Marka st. Germaina. Historia opowiada o ostatniej sesji terapeutycznej Zygmunta Freuda, do którego przychodzi C.S. Lewis, znany jako twórca książkowej Opowieści z Narni. W rzeczywistości panowie nigdy się nie spotkali, a opowieść jest całkowicie fikcyjna. W Freuda wciela się Anthony Hopkins, a Lewisa gra Matthew Goode.

Freud’s Last Session - zwiastun

Historia rozgrywa się na początku II wojny światowej po tym, jak Freud uciekł z nazistowskiego reżimu. Dochodzi do sesji obu panów, podczas której toczą oni osobisty bój o istnienie Boga. Fabuła ma wykorzystywać informacje z przeszłości i teraźniejszości bohaterów i wchodzić podczas opowieści w rejony fantastyki.

W obsadzie są także Liv Lisa Fries, Jodi Balfour Pádraic Delaney, Stephen Campbell Moore (jako J. R. R. Tolkien) i inni.

Freud's Last session zadebiutuje w USA 22 grudnia 2023 roku. Dzięki temu będzie mógł walczyć między innymi o nominację do Oscara. Data premiery w Polsce nie jest znana.