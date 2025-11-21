Freya Allan jako Ciri w solowym projekcie? Odpowiedź aktorki nie buduje optymizmu

fot. Netflix

Zapytaliśmy Freyę Allen, czy piąty sezon Wiedźmina to koniec jej przygody z postacią Ciri, czy jest szansa na jakiś nowy, być może solowy projekt.

Przyszłość Ciri - wypowiedź Freyi Allan

Nie powiedziałabym na 100%, że nie. W dużej mierze faktycznie ze względu na to, jak bardzo uwielbiałam nią grać w piątym sezonie. Nie mówię nie. Muszę zagrać też inne postacie. Wiesz, nauczyłam się tak wiele w tej pracy. Chcę iść dalej, chcemy ruszyć i robić różne rzeczy. I naprawdę pragnę grać zupełnie inne postacie. Ale kto wie? Czuję, że stałam się taka... Byłam tak uzależniona, naprawdę znając każdy cal jej historii z książek i patrząc na to, co mówili fani, tak naprawdę zaangażowałam się, próbując stworzyć coś, co sprawiłoby, że byłabym dumna z siebie, ale także dla fanów całego tego świata. Więc kto wie, może będzie dla mnie szansa, aby odegrać wyższą rolę w tej historii. Nie wiem. Nigdy nie wiadomo. Może.

Wiedźmin dostępny jest na Netflixie, gdzie zadebiutował już 4. sezon. Sezon 5 pojawi się na platformie w 2026 roku.