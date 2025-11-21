placeholder
Reklama
placeholder

Freya Allan jako Ciri w solowym projekcie? Odpowiedź aktorki nie buduje optymizmu

Czy jest szansa na nowy projekt z jedną z ulubionych postaci fanów Wiedźmina - Ciri? Freya Allen nie dała jednoznacznej odpowiedzi.
placeholder
Reklama
placeholder
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  Wiedźmin 
Freya Allan
Wiedźmin fot. Netflix
Reklama

Zapytaliśmy Freyę Allen, czy piąty sezon Wiedźmina to koniec jej przygody z postacią Ciri, czy jest szansa na jakiś nowy, być może solowy projekt.

Przyszłość Ciri - wypowiedź Freyi Allan

Nie powiedziałabym na 100%, że nie. W dużej mierze faktycznie ze względu na to, jak bardzo uwielbiałam nią grać w piątym sezonie. Nie mówię nie. Muszę zagrać też inne postacie. Wiesz, nauczyłam się tak wiele w tej pracy. Chcę iść dalej, chcemy ruszyć i robić różne rzeczy. I naprawdę pragnę grać zupełnie inne postacie. Ale kto wie? Czuję, że stałam się taka... Byłam tak uzależniona, naprawdę znając każdy cal jej historii z książek i patrząc na to, co mówili fani, tak naprawdę zaangażowałam się, próbując stworzyć coś, co sprawiłoby, że byłabym dumna z siebie, ale także dla fanów całego tego świata. Więc kto wie, może będzie dla mnie szansa, aby odegrać wyższą rolę w tej historii. Nie wiem. Nigdy nie wiadomo. Może.

 

Wiedźmin dostępny jest na Netflixie, gdzie zadebiutował już 4. sezon. Sezon 5 pojawi się na platformie w 2026 roku

Źródło: naekranie

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  Wiedźmin 
Freya Allan
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,9

2019
Wiedźmin
Oglądaj TERAZ Wiedźmin Przygodowy

Najnowsze

1 Rocznica
-

Rocznica - hollywoodzki film polskiego reżysera już w kinach. Oto, co trzeba o nim wiedzieć

2 Anthony Hopkins
-

Najlepsze filmy z Anthony’m Hopkinsem. Dramaty, thrillery i kino superbohaterskie [RANKING]

3 8. Nienawistna ósemka
-

Najlepsze westerny ostatnich 25 lat. Ten gatunek jeszcze się trzyma! [TOP 10]

4 Kraken
-

Tajemniczy potwór w Norwegii. To może być hit kina akcji!

5 Asterix i Królestwo Nubii
-

Asterix w Afryce! Zwiastun nowego filmu animowanego

6 House of Cards - Kevin Spacey, który grał Franka Underwooda, został wyrzucony z serialu Netflixa po 5. sezonie w związku z oskarżeniami o molestowanie seksualne. W 6. sezonie główną rolę zagrała Robin Wright, która wcielała się w żonę Underwooda, po tym jak bohater został uśmiercony.
-

Jak Kevin Spacey radzi sobie po kontrowersjach? „Dosłownie nie mam domu”

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s24e09

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s21e19

Starożytni kosmici

s2025e226

Moda na sukces

s27e08

Prawo i porządek: Sekcja specjalna

s33e08

The Graham Norton Show

s58e32

s42e55

s2025e228

Anderson Cooper 360
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Rachunek gwiazd

17

lis

Książka

Rachunek gwiazd
Teatr cieni

17

lis

Książka

Teatr cieni
SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Szampańskie święta

19

lis

Film

Szampańskie święta
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jena Malone
Jena Malone

ur. 1984, kończy 41 lat

Yasmine Al Massri
Yasmine Al Massri

ur. 1978, kończy 47 lat

Björk
Björk

ur. 1965, kończy 60 lat

Jimmi Simpson
Jimmi Simpson

ur. 1975, kończy 50 lat

Goldie Hawn
Goldie Hawn

ur. 1945, kończy 80 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

9

Dom dobry: Viola Kołakowska reaguje opisem wieloletniej przemocy. Tomasz Karolak odpowiada

10

Bestia we mnie: prawdziwa historia. Kto zainspirował postać Nile'a Jarvisa?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV