Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Frosthaven: kontynuacja planszowego hitu wreszcie ukaże się po polsku

Długo przyszło czekać na polską edycję planszówkowego hitu, ale wreszcze doczekamy się Frosthaven. Premiera jeszcze w tym roku!
placeholder
Tymoteusz Wronka
Tymoteusz Wronka
Tagi:  frosthaven 
gloomhaven gra planszowa albi planszówka
Frosthaven Albi
Reklama

Gloomhaven to o w pełni kooperacyjna gra przygodowo-strategiczna, w której prowadzona przez graczy drużyna eksploruje lochy, przeżywa przygody i walczy z demonicznymi siłami. 

Gra Gloomhaven przez długi okres utrzymywała się na topie zestawień serwisu BoardGameGeek, pod niektórymi względami też zrewolucjonizowała sposób patrzenia na gry planszowe i przygody rozgrywane na planszy. Oferowała wiele godzin kampanii, blisko 100 scenariuszy, asymetryczne postacie i wiele przygód. 

Oryginalny wydawca, Cephalofair Games, przez lata starał się rozwijać tę linię. Także w Polsce, za sprawą Albi, ukazał się nieco prostszy (i krótszy!) spin-off zatytułowany Szczęki Lwa. Na zachodzie okazało się też Frosthaven - jeszcze bardziej rozbudowany sequel, w którym można eksplorować nowe regiony i wcielać się w kolejne postacie. 

Polscy gracze już dość długo czekają na naszą edycję Frosthaven. Wieści o tłumaczeniu pojawiały się już od dawna, ale dopiero teraz pojawiła się oficjalna informacja. Ruszył druk polskiej edycji, premiera w tym roku, a przedsprzedaż ruszy w listopadzie.

Frosthaven to olbrzymia gra, pełna różnorodnych komponentów. Wydawca zapowiada, że całość będzie ważyła aż 15 kilogramów!

arrow-left Frosthaven Źródło: Albi arrow-right
Frosthaven
Frosthaven

Źródło: Albi

Tymoteusz Wronka
Tymoteusz Wronka
Tagi:  frosthaven 
gloomhaven gra planszowa albi planszówka
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 Spider-Man
-

Jak długo Tom Holland będzie grał Spider-Mana? Aktor pomagał w projektowaniu nowego kostiumu

2 Darth Revan
-

Darth Revan debiutuje w Star Wars od Disneya! Nigdy nie zgadniecie, w którym projekcie...

3 Iron Man
-

Złoczyńcy, z którymi Iron Man powinien zawalczyć. Niektórzy już debiutowali w MCU [TOP 10]

4 Steven Spielberg
-
Plotka

Spielberg i Call of Duty - samograj tylko na papierze. Pomysł reżysera odrzucono, fani oburzeni

5 Xenogenesis
-

Xenogenesis: cykl SF ukaże się w jednym tomie

6 Wichrowe wzgórza
-

Ta adaptacja książki już wywołuje kontrowersje. Sęk w tym, że to może być jeden wielki przekręt

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e171

Moda na sukces

s12e09

Okrutni jajcarze

s08e15

Ekipa z New Jersey

s27e25

Big Brother (US)

s21e07

Misja Moda

s2025e174

Anderson Cooper 360

s28e08

The First 48

s2025e178

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Metal Eden

02

wrz

Gra

Metal Eden
Lodowy szlak: Zemsta

03

wrz

Film

Lodowy szlak: Zemsta
HELL is US

04

wrz

Gra

HELL is US
Cronos: The New Dawn

05

wrz

Gra

Cronos: The New Dawn
Eden

05

wrz

Film

Eden
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Michael Keaton
Michael Keaton

ur. 1951, kończy 74 lat

Carice van Houten
Carice van Houten

ur. 1976, kończy 49 lat

Paddy Considine
Paddy Considine

ur. 1974, kończy 51 lat

Rose McGowan
Rose McGowan

ur. 1973, kończy 52 lat

Katerina Graham
Katerina Graham

ur. 1989, kończy 36 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

2 Top Model
-

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

5

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

7

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

8

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

9

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

10

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV