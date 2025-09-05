Frosthaven: kontynuacja planszowego hitu wreszcie ukaże się po polsku
Długo przyszło czekać na polską edycję planszówkowego hitu, ale wreszcze doczekamy się Frosthaven. Premiera jeszcze w tym roku!
Gloomhaven to o w pełni kooperacyjna gra przygodowo-strategiczna, w której prowadzona przez graczy drużyna eksploruje lochy, przeżywa przygody i walczy z demonicznymi siłami.
Gra Gloomhaven przez długi okres utrzymywała się na topie zestawień serwisu BoardGameGeek, pod niektórymi względami też zrewolucjonizowała sposób patrzenia na gry planszowe i przygody rozgrywane na planszy. Oferowała wiele godzin kampanii, blisko 100 scenariuszy, asymetryczne postacie i wiele przygód.
Oryginalny wydawca, Cephalofair Games, przez lata starał się rozwijać tę linię. Także w Polsce, za sprawą Albi, ukazał się nieco prostszy (i krótszy!) spin-off zatytułowany Szczęki Lwa. Na zachodzie okazało się też Frosthaven - jeszcze bardziej rozbudowany sequel, w którym można eksplorować nowe regiony i wcielać się w kolejne postacie.
Polscy gracze już dość długo czekają na naszą edycję Frosthaven. Wieści o tłumaczeniu pojawiały się już od dawna, ale dopiero teraz pojawiła się oficjalna informacja. Ruszył druk polskiej edycji, premiera w tym roku, a przedsprzedaż ruszy w listopadzie.
Frosthaven to olbrzymia gra, pełna różnorodnych komponentów. Wydawca zapowiada, że całość będzie ważyła aż 15 kilogramów!
Źródło: Albi
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
02
wrz
Metal Eden
03
wrz
Lodowy szlak: Zemsta
04
wrz
HELL is US
05
wrz
Cronos: The New Dawn
05
wrz
Eden
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1951, kończy 74 lat
ur. 1976, kończy 49 lat
ur. 1974, kończy 51 lat
ur. 1973, kończy 52 lat
ur. 1989, kończy 36 lat