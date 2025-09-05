Frosthaven: kontynuacja planszowego hitu wreszcie ukaże się po polsku

Albi

Gloomhaven to o w pełni kooperacyjna gra przygodowo-strategiczna, w której prowadzona przez graczy drużyna eksploruje lochy, przeżywa przygody i walczy z demonicznymi siłami.

Gra Gloomhaven przez długi okres utrzymywała się na topie zestawień serwisu BoardGameGeek, pod niektórymi względami też zrewolucjonizowała sposób patrzenia na gry planszowe i przygody rozgrywane na planszy. Oferowała wiele godzin kampanii, blisko 100 scenariuszy, asymetryczne postacie i wiele przygód.

Oryginalny wydawca, Cephalofair Games, przez lata starał się rozwijać tę linię. Także w Polsce, za sprawą Albi, ukazał się nieco prostszy (i krótszy!) spin-off zatytułowany Szczęki Lwa. Na zachodzie okazało się też Frosthaven - jeszcze bardziej rozbudowany sequel, w którym można eksplorować nowe regiony i wcielać się w kolejne postacie.

Polscy gracze już dość długo czekają na naszą edycję Frosthaven. Wieści o tłumaczeniu pojawiały się już od dawna, ale dopiero teraz pojawiła się oficjalna informacja. Ruszył druk polskiej edycji, premiera w tym roku, a przedsprzedaż ruszy w listopadzie.

Frosthaven to olbrzymia gra, pełna różnorodnych komponentów. Wydawca zapowiada, że całość będzie ważyła aż 15 kilogramów!