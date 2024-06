Frostpunk 2 opóźniony. Znamy nową datę premiery

fot. 11bit Studios

Reklama

Zespół 11 bit studios poinformował o podjęciu trudnej decyzji i przesunięciu debiutu Frostpunk 2 na późniejszy termin. Na szczęście nie będzie to zbyt dotkliwe opóźnienie - gra trafi na rynek 20 września tego roku, a nie 25 lipca, jak pierwotnie zakładano.

Jakub Stokalski i Łukasz Juszczyk, czyli odpowiednio Design Director i Art Director 11 bit Studios, opublikowali na Steam wpis, w którym ujawnili dokładne powody stojące za taką decyzją. Raczej nie będzie on dla nikogo zaskoczeniem. W największym skrócie - twórcy chcą oddać w ręce graczy jak najlepszą produkcję.

Na podstawie ankiet otrzymanych po zagraniu w betę, średnia ocen, jaką nam wystawiliście, wyniosła 8 na 10. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni! Jednocześnie beta była tylko niewielkim wycinkiem wciąż rozwijanej gry. Była to dla nas doskonała okazja, aby posłuchać, co już graczom podoba, a co jeszcze wymaga pracy.

Wszystko to pozwoliło nam lepiej ustalić priorytety w kwestii listy rzeczy, które planowaliśmy dodać do gry przed premierą. Jednocześnie zdaliśmy sobie sprawę, że aby zrobić to dobrze - i oddać w ręce graczy produkcję najwyższej jakości - potrzebujemy więcej czasu na dokończenie prac nad Frostpunkiem 2. Dlatego podjęliśmy trudną decyzję o przesunięciu premiery na 20 września 2024 roku.