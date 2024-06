Co w lipcu w PlayStation Plus Essential? Poznaliśmy gry

fot. 2K Games

Reklama

Sony ujawniło listę gier, jakie trafią do abonentów usługi PlayStation Plus Essential w lipcu. Użytkownicy otrzymają możliwość przypisania do swoich bibliotek trzech produkcji na konsole PS4 i PS5. Będą nimi Borderlands 3, czyli strzelanka z elementami RPG i możliwością zabawy w kooperacji, wirtualny hokej NHL 24 oraz cieszące się swego czasu wielkim zainteresowaniem Among Us. Dodatkowym bonusem będzie pakiet cyfrowych przedmiotów do Genshin Impact. W jego skład wchodzi między innymi 150000 Mora oraz 160 Primogems.

fot. Sony

Z nowej oferty będzie można skorzystać od 2 lipca. Do tego czasu macie jeszcze możliwość dodania do swojego konta gier z czerwcowego PS Plusa. Przypomnijmy, że aktualnie dostępne produkcje to AEW Fight Forever, SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake i Streets of Rage 4.