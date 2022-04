Fucking Bornholm - zwiastun polskiego filmu. Tragikomiczna majówka

fot. J. Stolecki

Fucking Bornholm jest filmem oparty na bestsellerowym słuchowisku Empik Go. W obsadzie są Agnieszka Grochowska, Maciej Stuhr, Jaśmina Polak, Grzegorz Damięcki oraz Magnus Krepper. Producentem filmu jest Friends With Benefits Studio. Koproducentami TVN Grupa Discovery, Zachodniopomorski Fundusz Filmowy oraz Empik Go

Fucking Bornholm - zwiastun

Grupa przyjaciół wybiera się z dziećmi na tradycyjny wyjazd na długi weekend, który od lat spędzają na duńskiej wyspie Bornholm. Incydent między dziećmi wywoła falę kryzysu w ich relacjach. Każda z par sprawia wrażenie szczęśliwej, ale czy tak jest naprawdę? Czy żyją pozorami?

Maciej Stuhr o swojej postaci:

– Chyba po raz pierwszy spotkałem na swojej drodze bohatera, który ani nie morduje niewinnych kobiet, ani nie opowiada jakiejś historii wyssanej z palca w stylu komedii romantycznej, ani nie biega gdzieś z pistoletem. Opowiadamy życiową historię z kręgu ludzi, w którym się też obracamy. Nie twierdzę, że jest to film o nas, ale mam wrażenie, że są to bohaterowie niezwykle nam bliscy poprzez to, że znajdują się w takiej sytuacji, w jakiej spokojnie my moglibyśmy się znaleźć.

Fucking Bornholm - premiera 6 maja w kinach.