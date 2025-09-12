Głośny serial sci-fi wróci z 4. sezonem. Użytkownicy Apple TV+ mogą świętować
Fundacja dostanie 4. sezon. Wiemy także już, kto zastąpi Davida S. Goyera w roli showrunnera.
Apple TV+ oficjalnie zamówiło 4. sezon Fundacji. Jest jednak jedna duża zmiana: David Kob dołączy do Iana Goldberga jako współtwórca serialu. Przypominamy, że poprzedni showrunner, David S. Goyer, odszedł wraz z 3. sezonem. David Kob i Ian Goldberg zajmą jego miejsce.
Fundacja wróci z 4. sezonem!
Fundacja to sci-fi na podstawie twórczości Isaaca Asimova, które zadebiutowało w 2021 roku. Ma bardzo pozytywne recenzje wśród widzów i profesjonalnych krytyków. Z czasem stał się flagowym serialem Apple TV+ i o jego sukcesie może świadczyć chociażby fakt, że został przedłużony o 4. sezon – wiele platform streamingowych anuluje produkcje już po jednym, jeśli nie okażą się natychmiastowym sukcesem.
