placeholder
Reklama
placeholder

Głośny serial sci-fi wróci z 4. sezonem. Użytkownicy Apple TV+ mogą świętować

Fundacja dostanie 4. sezon. Wiemy także już, kto zastąpi Davida S. Goyer​a w roli showrunnera.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  apple tv+ 
Fundacja
Fundacja fot. materiały promocyjne
Reklama

Apple TV+ oficjalnie zamówiło 4. sezon Fundacji. Jest jednak jedna duża zmiana: David Kob dołączy do Iana Goldberga jako współtwórca serialu. Przypominamy, że poprzedni showrunner, David S. Goyer, odszedł wraz z 3. sezonem. David Kob i Ian Goldberg zajmą jego miejsce. 

Fundacja wróci z 4. sezonem!

Nie ma drugiego takiego serialu jak Fundacja. Jesteśmy wdzięczni i zaszczyceni, że to nam przekazano pałeczkę i możemy być współtwórcami 4. sezonu – napisali Goldberg i Kob. –Z niecierpliwością czekamy na to, by kontynuować to epickie i emocjonalne opowiadanie historii, które zdefiniowało pierwsze trzy sezony, a także cieszymy się, że będziemy mogli współpracować z najbardziej utalentowanymi i pełnymi pasji osobami w branży.

Fundacja to sci-fi na podstawie twórczości Isaaca Asimova, które zadebiutowało w 2021 roku. Ma bardzo pozytywne recenzje wśród widzów i profesjonalnych krytyków. Z czasem stał się flagowym serialem Apple TV+ i o jego sukcesie może świadczyć chociażby fakt, że został przedłużony o 4. sezon – wiele platform streamingowych anuluje produkcje już po jednym, jeśli nie okażą się natychmiastowym sukcesem. 

Najlepsze książki sci-fi w historii

50. „Pułapka czasu” – Madeleine L’Engle

Bohaterką Pułapki czasu jest trzynastoletnia Meg Murry, najstarsze dziecko fizyków Alexa i Kate Murry. Jest matematycznie uzdolniona, choć rzadko wykorzystująca swoje mocne strony, wycofana i podobnie jak wiele nastolatek niezadowolona ze swojego wyglądu. Uwielbia swoją matkę i trzech braci, tęskni za zaginionym w tajemniczych okolicznościach ojcem. Pewnej burzliwej nocy w domu Meg zjawia się tajemnicza Pani Coto, która wspomina o koncepcji naukowej, nad którą pracował ojciec dziewczyny, zanim zniknął. Według niej to była przyczyna, że pan Murry przepadł bez wieści. Pani Coto oraz dwie inne pozaziemskie przewodniczki: Pani Kto i Pani Która (w filmie: Reese Witherspoon, Oprah Winfrey, Mindy Kaling) obiecują Meg, że pomogą odnaleźć i uratować jej ojca. Meg, jej genialny brat Charles Wallace oraz jej szkolny kolega Calvin O'Keefe, z którymi wyrusza na poszukiwania, nie przypuszczali, że będzie to początek nieprawdopodobnych przygód, kosmicznych podróży do światów, które trudno sobie wyobrazić, a przede wszystkim konieczność walki z mrocznymi siłami. Nastolatkowie, aby uratować ojca Meg, muszą pokonać zło, które uwięziło mężczyznę w pułapce czasu. Jak znaleźć siłę i wiarę w to, że mając kilkanaście lat, można tego dokonać? Jak opanować obezwładniający strach? Baśniowy klimat, wartka akcja i tajemnica do rozwikłania to gwarancja, że tak łatwo nie zostawi się tej historii.

arrow-left
50. „Pułapka czasu” – Madeleine L’Engle
Wydawnictwo Mag
arrow-right

Źródło: comicbook.com

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  apple tv+ 
Fundacja
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Doom w komiksach Marvela
-

Moce Dooma w Avengers: Doomsday będą przerażające. Najmocniej odczuje to... Thanos?

2 Wielkie kłamstweka - pominięte w kategorii Najlepszy serial dramatyczny, brak nominacji dla Nicole Kidman i Reese Witherspoon
-

Znamy scenarzystę 3. sezonu hitu HBO. Wreszcie podjęto decyzję

3 The Beatles
-

Wielka saga filmów o Beatlesach ma kosztować krocie. Padła kwota

4 The Boys - 3. sezon
-

Na jakim etapie prac jest The Boys: Mexico? Twórca o nowym spin-offie

5 Kosmiczne jaja – 52%
-

Rick Moranis powróci w nowych Kosmicznych jajach? Josh Gad o tajemnicy poliszynela

6 Zendaya
-

Powrót znanej postaci w Spider-Manie 4 potwierdzony. Zendaya jednym gestem wywołała spekulacje

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s16e01

SpongeBob Kanciastoporty

s16e02

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e176

Moda na sukces

s08e16

Ekipa z New Jersey

s58e24

s27e28

Big Brother (US)

s21e08

Misja Moda

s42e05
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Tajemnica tajemnic

09

wrz

Książka

Tajemnica tajemnic
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego

10

wrz

Książka

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
Babilon

11

wrz

Gra

Babilon
Borderlands 4

12

wrz

Gra

Borderlands 4
Zombicide. Biała śmierć

12

wrz

Gra

Zombicide. Biała śmierć
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sydney Sweeney
Sydney Sweeney

ur. 1997, kończy 28 lat

Emmy Rossum
Emmy Rossum

ur. 1986, kończy 39 lat

Hans Zimmer
Hans Zimmer

ur. 1957, kończy 68 lat

Colin Ford
Colin Ford

ur. 1996, kończy 29 lat

Robert John Burke
Robert John Burke

ur. 1960, kończy 65 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

5

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

6

Najlepsze produkcje o ataku na World Trade Center. Te oceniono najwyżej

7

Edyta Herbuś nie tylko tańczy, ale także gra w serialach. Co o niej wiemy?

8

Nicolas Cage jako John Madden jest nie do poznania. Kiedy zadebiutuje w roli trenera?

9

Krystian Ochman reprezentował Polskę na Eurowizji. Co o nim wiemy?Co o nim wiemy?

10

Natalia Muianga ma już doświadczenie w programach telewizyjnych. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV