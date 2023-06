Furiosa - Chris Hemsworth zachwycony pracą z reżyserem. Odżyła w nim pasja do aktorstwa

fot. Warner Bros.

Furiosa to prequel Mad Max: Na drodze gniewu, w którym zobaczymy Chrisa Hemswortha. Aktor swego czasu wspominał, że był przerażony grą w serii, gdyż bał się, że cały projekt może stracić na wartości przez jego występ. Hemsworth wyznał, że tak naprawdę dwa tygodnie przed rozpoczęciem głównych zdjęć zaczął czuć się komfortowo w nowym przedsięwzięciu. Powodem nabrania chęci była owocna współpraca między nim a reżyserem George'em Millerem.

Chris Hemsworth – wypowiedź

Aktor w wywiadzie dla GQ przyznał, że przyjmując propozycję grania, czuł się przytłoczony i bez energii.

Wszedłem do tego filmu wyczerpany. Myślałem: „Jak ja przez to przejdę?”. Na szczęście w pierwszym tygodniu prób z Millerem, nagle na nowo zapłonęła moja twórcza energia... To było zdecydowanie najlepsze doświadczenie w mojej karierze i coś, z czego jestem najbardziej dumny. To sprawiło, że pomyślałem, że to nie praca jest wyczerpująca, ale to, jakiego rodzaju jest to praca. Ponadto ważne jest, jak bardzo jestem w nią zaangażowany i czy jest wyzwaniem we właściwy sposób.

Hemsworth w Furiosie zagra Dementusa. Oficjalne streszczenie filmu ujawnia, że Dementus schwyta młodą Furiosę w pewnym momencie w filmie. Ponadto zmierzy się z głównym złoczyńcą Mad Max: Na drodze gniewu, Wiecznym Joe, o kontrolę nad Pustkowiami. Mimo że postać wydaje się złoczyńcą, Hemsworth niedawno opisał ją jako "bardzo skomplikowaną, nieco złą osobę".

Furiosa wejdzie na ekrany kin 24 maja 2024 roku.