Tom Holland robi przerwę od aktorstwa. Na Spider-Mana 4 poczekamy

fot. Marvel

Tom Holland w wywiadzie dla Extra przyznał, że potrzebuje przerwy od aktorstwa. Artysta ma za sobą wyczerpujący proces produkcji serialu Apple TV+ The Crowded Room, w którym nie tylko grał główną rolę, ale także był producentem. Serial okazał się pod wieloma względami obciążeniem dla psychiki aktora, dlatego też Holland zdecydował się na odpoczynek. W tym momencie najważniejsze jest dla niego jego zdrowie psychiczne.

Tom Holland – przerwa

Aktor opowiedział o nowej produkcji, która okazała się ciężkim doświadczeniem. Choć praca nad serialem mu się podobała, to jednak ilość obowiązków i wymagająca rola, przytłoczyły go do pewnego stopnia. Podkreślił, że był to trudny okres w jego karierze.

Badaliśmy pewne emocje, których zdecydowanie nigdy wcześniej nie doświadczyłem. A do tego bycie producentem, radzenie sobie z codziennymi problemami, które pojawiają się na każdym planie filmowym, tylko dodało dodatkowy poziom presji. Ten serial mnie złamał.

W kolejnym wywiadzie, tym razem dla EW opowiedział szczegółowo, co najbardziej go przytłoczyło.

Nie są mi obce fizyczne aspekty pracy przy filmach akcji. Ale aspekt psychiczny naprawdę mnie pokonał i zajęło mi dużo czasu, zanim doszedłem do siebie, aby wrócić do rzeczywistości.

Holland przyznał, że był tak wykończony, że przeżywał załamanie w domu. Myślał wówczas o ogoleniu głowy, „by pozbyć się tej postaci”. Było to niemożliwe, gdyż wciąż trwały zdjęcia.

Obecnie rozmowy na temat Spider-Mana 4 są wstrzymane do odwołania z uwagi na strajk scenarzystów. Dodatkowo Holland zapowiedział, że przez rok nie będzie się angażował w żadne projekty.

Apple TV+ udostępni pierwsze trzy odcinki The Crowded Room począwszy od 9 czerwca, a następnie co tydzień w każdy piątek aż do 28 lipca.