Co po Furiosie? George Miller ma już gotową historię z Mad Maxem w roli głównej

W sieci trwa od jakiegoś czasu promocja Furiosy, która jest prequelem do lubianego Mad Max: Na drodze gniewu. Tytułowy bohater Oscarowej produkcji z 2015 roku powróci w Furiosie, która rozgrywa się na przestrzeni lat. Reżyser filmu, George Miller, wspominał już o tym kilkukrotnie. Mówił też, że Furiosa oryginalnie powstała jako ściągawka dla aktorów przy kręceniu Na drodze gniewu. Wówczas napisano dwie historie, jedną o Furiosie, a drugą o Maxie. Obie działy się przed wydarzeniami z Mad Maxa, by aktorzy mogli lepiej wczuć się w świat i własne postaci. Po latach zrealizowano jedną z tych historii, ale z co drugą? Odpowiedział na to George Miller:

Podczas przygotowywania się do kręcenia Mad Max: Na drodze gniewu rozpisaliśmy również, co działo się z Maxem na rok przed wydarzeniami z tamtego filmu. Im bliżej końca Furiosy jesteśmy tym bardziej się do tego zbliżamy chronologicznie. Musieliśmy zobaczyć wałęsającego się w tle Maxa, bo wiemy, co się wydarzyło. Scenarzyści wiedzą, co się stało z Maxem na rok przed filmem. Mamy całą historię na ten temat, którą chciałbym kiedyś zrealizować. Pracujemy nad tym. Napisaliśmy to jako powieść, a teraz mamy szansę zrobić z tego scenariusz. Wtedy zobaczymy, co dalej.

Furiosa - zdjęcia

Furiosa

Data premiery filmu została zaplanowana na 24 maja 2024 roku.