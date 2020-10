Furiosa - oto gwiazdy prequelu Mad Max: Na drodze gniewu

materiały prasowe

Furiosa to szykowany przez Warner Bros film ze świata Mad Maxa, będący prequelem bardzo dobrze przyjętego Mad Max: Na drodze gniewu. W końcu ujawniono, kto wystąpi w produkcji. Otóż główne role zagrają Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth i Yahya Abdul-Mateen II. Warto zaznaczyć, że we wcześniejszych plotkach wspominano już o tej trójce w kontekście głównych ról w filmie. Taylor-Joy wcieli się w postać młodej Furiosy, której genezę poznamy w widowisku. Szczegóły ról Hemswortha i Abdul-Mateena II są trzymane póki co w tajemnicy.

George Miller wyreżyseruje, napisze i wyprodukuje projekt, współpracując z wieloletnim partnerem produkcyjnym Dougiem Mitchellem i ich australijską firmą Kennedy Miller Mitchell.

Anya Taylor-Joy

Dla przypomnienia w Mad Max: Na drodze gniewu prześladowany przez demony przeszłości Mad Max uważa, że najlepszym sposobem na przeżycie jest samotna wędrówka po świecie. Zostaje jednak wciągnięty do grupy uciekinierów przemierzających tereny spustoszone przez wojnę nuklearną w pojeździe zwanym War Rig, prowadzonym przez Furiosę. Uciekają z Cytadeli sterroryzowanej przez Immortana Joego, któremu odebrano coś wyjątkowego. Rozwścieczony watażka zwołuje wszystkie swoje bandy i wytrwale ściga buntowników, podczas gdy na drogach toczy się wysokooktanowa wojna.