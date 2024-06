Aktor o kontrowersyjnej scenie z Furiosy. Apel o oddzielenie fikcji od rzeczywistości

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Warner Bros.

Film Furiosa: Saga Mad Max opowiada o przeszłości tytułowej bohaterki, którą poznaliśmy w filmie Mad Max: Na drodze gniewu z 2015 roku. Tym razem w tę rolę wcieliła się Anya Taylor-Joy.

W obsadzie znaleźli się również Chris Hemsworth, Tom Burke, Alyla Browne i Angus Sampson. Ponadto do roli Rictusa Erectusa (w polskiej wersji został nazwany Ryjusem), najmłodszego syna Wiecznego Joe (Lachy Hulme), powrócił Nathan Jones. Aktor na swoim Facebooku zaapelował do widzów o to, aby oddzielali fikcję od rzeczywistości. To przypomnienie napisał w związku z prywatnymi wiadomościami dotyczącymi kontrowersyjnej sceny jego postaci z Furiosą.

Zauważyłem kilka zapytań i prywatnych wiadomości dotyczących mojej roli w filmie Furiosa: Saga Mad Max. Szczególnie w odniesieniu do sceny z młodą Furiosą. To bardzo drażliwy temat i chcę podkreślić, że dotyczy on fikcyjnej postaci. Szczegóły mogą być krępujące, a moim zadaniem jako aktora jest przedstawienie postaci na podstawie wskazówek reżysera i dostarczonego scenariusza. Doceniam wasze zrozumienie i wsparcie w rozpoznawaniu różnicy między fikcją a rzeczywistością. Dziękuję.

Chodzi o scenę, gdy młoda Furiosa grana przez Alylę Browne, przebywała już w Cytadeli. W niej Ryjus zabrał dziewczynkę z celi, a następnie głaskał ją po włosach w sugestywny sposób. Scena ma wyraźny podtekst seksualny, ale nie wykracza poza ten krótki niewygodny dla widzów moment. Bohaterka ostatecznie uciekła z tego miejsca, a Ryjus został zapamiętany nie tylko jako brutal i syn Wiecznego Joe.

fot. Warner Bros. // Nathan Jones jako Ryjus

Furiosa: Saga Mad Max - fabuła

Kiedy świat upada, młoda Furiosa zostaje uprowadzona z Zielonego Miejsca Wielu Matek. Wpada w ręce potężnej Hordy Bikerów, której przewodzi watażka Dementus. Po przebyciu Pustkowi porywacze docierają do Cytadeli, gdzie rządzi Wieczny Joe. Dwóch tyranów zaczyna walkę o władzę, Furiosa zaś musi przetrwać wiele prób, jednocześnie gromadząc środki, które pozwolą jej wrócić do domu. [opis kina Helios]

