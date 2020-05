Gadżet do lizania pozwoli posmakować zwirtualizowane potrawy

Zdjęcie: Homei Miyashita (Meiji University)

Smak to jeden ze zmysłów najtrudniejszych do wirtualizacji. Obraz i dźwięk można odtworzyć za pośrednictwem fal akustycznych oraz światła widzialnego, dotyk pobudzamy wykorzystując najróżniejsze urządzenia ze wsparciem haptycznych. Na rynku funkcjonują nawet przystawki do gogli VR wyposażone w szereg próbników zapachu, umożliwiających symulowanie powonienia. Z przełożeniem cyfrowych danych na wrażenia smakowe mamy o wiele większy problem.

Homei Miyashita z Uniwersytetu Meiji stworzył urządzenie, które w teorii powinno pomóc w odwzorowaniu dowolnego wrażenia smakowego. Jego sensoryczny przyrząd do lizania Taste Display wyposażono w próbniki z żelem elektrolitowym odpowiedzialne za aktywację pięciu receptorów smaku: słodyczy, słoności, kwasoty, goryczy oraz umami.

Pomysł stojący za stworzeniem tego urządzenia był dość interesujący. Miyashita wyszedł z założenia, że skoro pobudzamy wzrok za pośrednictwem urządzenia generującego trzy podstawowe kolory, podobne rozwiązanie można wykorzystać do reprodukcji smaku. Aby kontrolować obecność poszczególnych składowych smaku, należało zaprojektować mechanizm, który pozwoli je odpowiednio dawkować.

Naukowiec wykorzystał do reprodukcji smaku technologię elektroforezy jonowej. Po przytknięciu do języka nieaktywnego Taste Display użytkownik poczuje wszystkie pięć smaków w równym stopniu. Ale kiedy przyłoży się do poszczególnych nośników potencjał elektryczny, kationy wewnątrz żelu zaczną przybliżać się do katody i oddalać od języka. Zmniejszą tym samym udział danego składnika w doznaniu smakowym. W ten sposób naukowiec może precyzyjnie kontrolować każdą z pięciu podstawowych składowych i przetworzyć cyfrowe dane na realne wrażenia zmysłowe.

Choć mamy tu do czynienia wyłącznie z pracą badawczą, nie można wykluczyć, że w przyszłości podobne urządzenia trafią do powszechnego użytku. A wtedy być może będziemy mogli wykorzystać je, aby wzbogacić nasze gamingowe doświadczenia np. poprzez próbowanie potraw w kontynuacji Overcooked 2… Albo podczas zamawiania obiadu przez internet spróbować, jak smakują poszczególne dania.