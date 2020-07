Gamer Girl – zwiastun gry znika z sieci po krytyce internautów

Wales Interactive

Niedawno w sieci pojawił się zwiastun Gamer Girl, nowej produkcji FMV, która przedstawia życie streamerki znanej jako Abicake99. Gracze wciela się w rolę jednego z jej moderatorów i zajmuje się między innymi usuwaniem wiadomości na czacie czy decydowaniem o kolejnych krokach kobiety. Materiał ten spotkał się z ogromną krytyką ze strony internautów, a to w konsekwencji doprowadziło do usunięcia go z sieci.

Negatywne komentarze dotyczyły przede wszystkim tego, że wideo przedstawiało streamerkę w sposób skrajny i bardzo stereotypowy. Niektórzy zarzucali też twórcom, że postanowili wybić się na kontrowersyjnym temacie, jednocześnie zupełnie bagatelizując realne problemy i zagrożenia, z którymi często spotykają się działające w sieci kobiety.

Na oficjalnym Twitterze wydawcy, firmy Wales Interactive, pojawiło się kilka wpisów, w których informowano, że celem twórców jest „stworzenie gry, która poruszy temat toksycznego środowiska”, a „research do gry trwał 4 lata”. Poinformowano również, że współscenarzystką w projekcie jest kobieta – Alexandra Burton, która jednocześnie wciela się w tytułową rolę. Mimo tych wytłumaczeń, niedługo później z sieci zniknęły informacje na temat tej produkcji, w tym także jej zwiastun.

Ze wspominanym materiałem możecie zapoznać się poniżej, bo choć jest on niedostępny na oficjalnych kanałach wydawcy, to po sieci krążą jego kopie.

Gamer Girl ma zadebiutować we wrześniu tego roku na PC (Steam) oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.