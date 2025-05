Do czego nawiązywała przemowa Mon Mothmy z Andora? Twórca serialu wyjaśnia

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Lucasfilm

Kolejne odcinki Andora zadebiutowały na Disney+, a wielu fanów Star Wars upatruje się w nich naleciałości z obecnej rzeczywistości. Na tapet wzięto porywającą przemowę Mon Mothmy w galaktycznym Senacie, która wystąpiła otwarcie przeciwko Imperatorowi i naraziła w ten sposób swoje bezpieczeństwo. W swojej przemowie powiedziała m.in., że "śmierć prawdy jest ostatecznym zwycięstwem zła." Wielu Amerykanów zauważa tu możliwe nawiązanie do Donalda Trumpa i jego administracji, która jest porównywana do Imperium w mediach społecznościowych przez przeciwników urzędującego obecnie prezydenta. Do sprawy odniósł się twórca serialu, Tony Gilroy.

W rozmowie z The Hollywood Reporter, Gilroy powiedział:

Przykra prawda jest taka, że spokój i dobrobyt to rarytasy na przestrzeni 6-tysięcznej udokumentowanej historii. Moglibyśmy pokazać ten serial komukolwiek z ostatnich 6 tysięcy lat i prawdopodobnie mógłby się do niego odnieść na bazie własnych doświadczeń.

Następnie opowiedział, że kontrolowanie tego, co jest prawdą, a co nie, to podstawowe narzędzie machiny propagandowej każdego reżimu. Imperium porównał do Trzeciej Rzeszy i przypomniał jasne nawiązanie z 1. odcinka 2. sezonu, gdzie omawiana była kwestia tego, co zrobić z planetą Ghorman. Było to wzorowane na podobnym spotkaniu nazistowskich oficerów, gdzie podczas podwieczorka omawiano kwestię Holocaustu. "Kontrola prawdy to prawdziwa potęga", mówi Gilroy. Za kolejne przykłady podał na przykład kwestię wojny w Wietnamie czy dołączenie USA do konfliktu w trakcie I wojny światowej.

