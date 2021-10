Gamergate - z czym mierzą się kobiety w branży gier? Serial o groźbach, nękaniu i szokującej kampanii

Fot. Michael Friberg/ inc.com

Gamergate to tytuł, nad którym wspólnie będą pracować Mind Riot Entertainment z twórczynią gier i programistką Brianną Wu. Nazwa wzięła się od seksistowskiej kampanii online z 2014 roku o tej samej nazwie, która celowała głównie w kobiety z branży gier. Obejmowała między innymi groźby gwałtu i śmierci. Brianna Wu była jednym z głównych celów ataków. Oprócz niej były to na przykład Zoë Quinn i Anita Sarkeesian. Serial będzie badać początki tego przerażającego fenomenu z punktu widzenia wielu fikcyjnych postaci z branży gier.

W 2014 roku personalne ataki zmusiły Briannę Wu do tego, by opuściła z mężem swój dom w Bostonie. Padła ofiarą gróźb śmierci i brutalnych seksistowskich ataków, które odbywały się za pomocą mediów społecznościowych i forów dyskusyjnych. Podzieliła się swoimi doświadczeniami we wielu publikacjach, a temat został przedstawiony w różnych projektach filmowych i telewizyjnych. Serial Gamergate nie będzie jednak chciał powtarzać tego, co już zostało zrobione, ale podejdzie do tematu w świeży sposób. Skupi się na tym, jak fikcyjne postacie zareagowały na całą sytuację i nie były w stanie jej powstrzymać, a także jak taktyka tej kampanii pokrywa się z innymi, które doprowadziły do takich tragedii jak z Christchurch czy 6 stycznia.

Gamergate będzie współtworzone przez Briannę Wu i J. Brad Wilke. Produkcją zajmą się Jonathan Keasey i Jeremy J. Dodd z Mind Riot Entertainment.