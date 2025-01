Vin Diesel na ratunek Los Angeles. Ostatnia część Szybkich i wściekłych powstanie w mieście aniołów

fot. Universal Pictures

Los Angeles od dekad kojarzy się z Hollywood i światem filmu. Niedawno było nękane przez katastrofalne pożary, przez które opóźniono chociażby ogłoszenie nominowanych w najważniejszych kategoriach tegorocznego rozdania prestiżowych nagród. Innym to miasto kojarzy się z nielegalnymi wyścigami, które zapoczątkowała seria filmowa, która jakiś czas temu od nich odeszła, lecz ma do nich powrócić. Jej gwiazda stwierdziła, że to, czego potrzebują mieszkańcy, to właśnie kolejna odsłona.

Vin Diesel na ratunek Los Angeles

Vin Diesel za pośrednictwem swojego Instagrama opublikował zdjęcie z Jordaną Brewster, czyli ekranową siostrą z serii Szybcy i wściekli. Pod spodem umieścił następujący podpis:

Szybcy i wściekli 11 W zeszłym tygodniu, kiedy pożary nękały Los Angeles, moja siostra Jordana napisała do mnie i powiedziała: "Proszę, przekonaj Universal do nakręcenia resztyw Los Angeles." Miasto potrzebuje tego teraz bardziej niż kiedykolwiek. To miejsce, w którym seria się rozpoczęła 25. lat temu. A teraz... W końcu wracamy do domu.

