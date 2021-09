Władze Chin zabronią nastolatkom streamowania gier

fot. Tencent

Era nastoletnich chińskich streamerów dobiega końca. Jak poinformowali redaktorzy serwisu The South China Morning Post, Rada Państwa opublikowała wytyczne związane z realizacją postulatów w zakresie ochrony młodzieży przed uzależnieniami. Wśród nich znalazł się zapis nawołujący operatorów serwisów online do ograniczenia czasu spędzanego w sieci przez najmłodszych użytkowników.

Wśród branż objętych nowymi wytycznymi znalazł się m.in. sektor stremingowy, który został zobowiązany do zablokowania dostępu do części usług dla najmłodszych. Użytkownicy w wieku poniżej 16 lat nie będą mogli zarejestrować się i funkcjonować jako streamerzy. Operatorzy będą ponadto zobligowani do autoryzacji streamerów za pośrednictwem krajowego systemu weryfikacji tożsamości, aby zapobiec rejestrowaniu się osób nie spełniających minimalnych wymagań wiekowych.

Rada Państwa na poważnie wzięła się za regulację rynku gamingowego w sierpniu bieżącego roku, nowe prawo jest jedynie kolejnym objawem zaostrzenia kursu wobec tego sektora branży rozrywkowej. Operatorzy chińskich gier online już od dawna muszą weryfikować tożsamość swoich klientów, aby kontrolować spędzany przez użytkowników przed komputerem. Zgodnie z zaktualizowanymi wytycznymi nieletni mogą zagrywać się w tytuły sieciowe wyłącznie w weekendy, maksymalnie przez godzinę dziennie. Przed wprowadzeniem tych regulacji dzienny limit na gry online dla dzieci wynosił półtorej godziny i nie ograniczał się wyłącznie do weekendów.

Oficjalny dyskurs zakłada, że tak restrykcyjna polityka będzie zapobiegać uzależnianiu się najmłodszych od gier komputerowych. Nowe zasady odbijają się jednak na kondycji chińskiego rynku gamingowego. W wyniku sierpniowego skrócenia limitów dla młodych graczy wycena firmy Tencent spadła o blisko 60 miliardów dolarów.