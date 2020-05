Mafia II i Mafia III - Edycje Ostateczne za darmo dla niektórych graczy

Mafia II oraz Mafia III doczekały się Edycji Ostatecznych. W przypadku tego pierwszego tytułu jest to remaster, oferujący poprawioną oprawę graficzną, a także pełen pakiet dodatków, druga gra otrzymała zaś wszystkie rozszerzenia fabularne. Niektórzy gracze są w wyjątkowo dobrej sytuacji, bo za nowe edycje nie będą musieli nic zapłacić i mogą liczyć na darmową aktualizację.

W przypadku gry Mafia II, darmową Edycję Ostateczną otrzymają wszyscy posiadacze oryginalnej produkcji na platformie Steam. Niestety, na podobną promocję nie ma co liczyć na konsolach - jeśli chcecie zagrać w ten tytuł na PlayStation 4 lub Xboksie One, to nie pozostaje Wam nic innego, jak sięgnąć do portfela.

Inaczej sytuacja wygląda jednak z grą Mafia III. Tutaj każdy jej posiadacz, niezależnie od platformy, może liczyć na darmową aktualizację i pobranie wszystkich dodatków bez jakichkolwiek opłat. Fabularne rozszerzenia można pobrać ze Steam, PlayStation Store i Xbox Live.

Oba te tytuły wchodzą też w skład Mafia Trilogy czyli pakietu trzech pozycji. Oprócz nich, w zestawie znajdzie się też kompletny remake Mafia: The City of Lost Heaven, który zadebiutować ma 28 sierpnia. Poniżej możecie znaleźć nowy teaser tej produkcji.