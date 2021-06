Gangi Londynu 2 - czy Joe Cole nadal będzie grał w serialu?

materiały prasowe

Gangi Londynu to serial, który opowiada o próbie przejęcia władzy w mieście po tym, jak umiera przywódca wpływowego gangu w Londynie. Aktualnie jest kręcony 2 sezon, którego akcja dzieje się rok po tym, co wydarzyło się w 1 sezonie. Pracują nad nim Pulse Films razem z Sister. Nie ma informacji na temat tego, czy Joe Cole powróci do roli Seana Wallace po tym, jak pierwszy sezon zostawił nas z cliffhangerem z jego udziałem.

W nowym sezonie możemy spodziewać się, że nadejście rządów całkiem nowego gangu zamiast przywrócić stabilność, wprowadzi jeszcze większy chaos. Jego metody działania będą oparte na chłodnej brutalności, a wszyscy, którzy prowadzą interesy w mieście, będą musieli się z nim zmierzyć. Wobec tego by przetrwać, inne gangi będą musiały zastanowić się, wobec kogo powinny być lojalne.

fot. materiały prasowe

Do obsady powrócą Ṣọpẹ Dìrísù, Michelle Fairley, Brian Vernel, Pippa Bennett-Warner, Lucian Msamati, Paapa Essiedu, Valene Kane, Orli Shuka i Asif Raza. Za to po raz pierwszy zobaczymy takie osoby jak: Waleed Zuaiter, francuska raperka Jasmine Armando, Salem Kali, Aymen Hamdouchi i Fady El-Sayed.