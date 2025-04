Mroczny serial animowany z lat 90. doczeka się live-action. Disney nie zrezygnował z projektu

Fot. Disney

Według Gary'ego Daubermana, scenarzysty, producenta wykonawczego i showrunnera rebootu, Disney wciąż pracuje nad tym, by serial powstał. "Mamy już serial animowany. Kreskówka jest po prostu świetna. To jest właśnie w to, w czym się wszyscy zakochaliśmy. Myślę, że nadaje się to na świetne live-action” powiedział portalowi ComicBook w wywiadzie powiązanym z filmem Until Dawn.

Jakie będzie live-action Gargoyles?

Dauberman przyznaje, że adaptacja Gargoyles w formie live-action „będzie wyzwaniem”, ale twierdzi, że „rozmawiają z kilkoma świetnymi ludźmi” i „nie może się doczekać, by zobaczyć, jak serial animowany ożywa na ekranie”. Na razie nie może zdradzić jednak szczegółów na temat fabuły. „Myślę, że Disney by mnie zabił. Jestem wielkim fanem tego serialu; ma w sobie tyle świetnego materiału” dodał.

Jeśli chodzi o to, czego możemy spodziewać się po reboocie – wiernej adaptacji czy czegoś zupełnie nowego – Dauberman podkreśla, że zamierzają trzymać się oryginału: „Powiem tak: jeśli jesteś fanem serialu, to będziesz bardzo zadowolony z tego, że nie próbuję wymyślać koła na nowo w tym przypadku”.

Gary Dauberman – kariera

Kim jest Gary Dauberman? Przede wszystkim zajmuje się horrorami. Wyreżyserował i napisał scenariusze do Annabelle wraca do domu i Miasteczka Salem. Był scenarzystą Potwora z bagien, To, Zakonnicy czy Until Dawn. Możemy się więc spodziewać, że zachowa mroczniejszy (jak na Disney) oryginalnych Gargoyles. Co sądzicie?