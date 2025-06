Kandydat na prezydenta w Wiedźminie 4? Ten żart stał się viralem w sieci

fot. CD Projekt

Podczas wydarzenia State of Unreal zaprezentowano nowe materiały z gry Wiedźmin 4. Poza kinowym zwiastunem pokazano również fragment rozgrywki z technicznego dema na konsoli PlayStation 5, które skupiało się na prezentacji technologii wykorzystanych w silniku Unreal Engine 5. Niektórzy zwrócili uwagę na świetną oprawę graficzną, inni na klimatyczną lokację — Kovir, a jeszcze inni na... podobieństwo jednej z postaci do znanego polskiego polityka.

Karol Laska, szef działu recenzji, publicystyki i kultury w serwisie CD-Action, opublikował żartobliwy wpis, w którym „ujawnił”, że kandydat na prezydenta RP, Marek Jakubiak, udziela twarzy i głosu jednej z postaci w Wiedźminie 4, a konkretnie kovirskiemu szlachcicowi. To oczywiście żart, ale bardzo spodobał się internautom. W ciągu kilkunastu godzin wpis zgromadził ponad 150 tysięcy wyświetleń i kilka tysięcy polubień. Co więcej, skomentował go również sam Jakubiak, stwierdzając, że to nic innego jak... „pierniczenie głupot”.

Wiedźmin 4 - co wiemy o grze?

Czwartą część serii Wiedźmin zapowiedziano w grudniu 2024 roku podczas gali The Game Awards. Produkcja powstaje na silniku Unreal Engine 5 i jak na razie nie doczekała się nawet przybliżonej daty premiery. Szczegóły na temat fabuły trzymane są w tajemnicy, wiemy jedynie, że tym razem główną bohaterką będzie Ciri, której przyjdzie zwiedzić między innymi nowe, niepokazywane wcześniej w grach lokacje.