Gargoyles - twórca serialu chciałby stworzyć wersję live-action z Jordanem Peele'em

Gargoyles przez wielu jest uważane za jeden z najlepszych seriali animowanych dla starszych dzieciaków i dorosłych. Jest to mroczna, skomplikowana fabularnie historia, która należy do Disneya. Serial o Gargulcach był emitowany krótko, ale dziś jest uważany za kultowy. Nic zatem dziwnego, że powraca temat wersji live-action. Wcześniej chęci stworzenia takiej produkcji wyraził Jordan Peele (To my).

Animacja trafiła do serwisu Disney+ wraz ze startem platformy, co zapewne przypomniało wielu widzom o tej produkcji. Twórca serialu, Greg Weisman w jednym z wywiadów zdradził, że słyszał o chęciach znanego reżysera i byłby oczywiście chętny na współpracę.

Myślę, że to prawda, że był zainteresowany, ale nie mogę powiedzieć, jak daleko posunęły się te rozmowy. Disney nie powiedział "nie", ale nie powiedział też "tak". Wiesz, nie chcieli powiedzieć „nie” Jordanowi Peele'owi, ale nie chcieli też powiedzieć „tak” Gargoyles. Więc na razie wszystko stoi.

Chcielibyście zobaczyć wersję live-action filmu? Jordan Peele na pewno jest odpowiednią osobą do takiej adaptacji, ale może widzielibyście też innego twórcę? Dajcie znać w kometnarzach.