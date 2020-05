Hamilton - broadwayowski musical jednak na Disney+. Znamy datę premiery

Disney oficjalnie ogłosił przed kilkoma miesiącami, że broadwayowski fenomen zatytułowany Hamilton, będzie wyświetlany na dużych ekranach w kinach w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie w październiku 2021 roku. Pandemia koronawirusa wymusiła niejako zmianę pierwotnego planu i teraz mamy wiadomość, że oryginalne nagranie Hamiltona trafi na Disney+ już 3 lipca.

Hamilton jest jednym ze słynniejszych musicali ostatnich lat i może pochwalić się zdobyciem 11 nagród Tony. Twórca Lin-Manuel Miranda potwierdził informacje na swoich portalach społecznościowych. Produkcja przedstawi występ oryginalnej obsady musicalu zarejestrowany w 2016 roku. Będzie to połączenie elementów teatralnych z występu na żywo oraz produkcji filmowych.

Shout it to the rooftops! The original Broadway production of @HamiltonMusical, filmed LIVE onstage at the Richard Rodgers Theatre, is now coming exclusively to @DisneyPlus this July 3rd. #Hamilfilm pic.twitter.com/sBTgaKKtB5

— Hamilton (@HamiltonMusical) May 12, 2020